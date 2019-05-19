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Avrupa Yürüyüş Kupası'nda tarihi başarı

Türk Milli Takımı, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda tarihinde ilk kez altın madalya kazandı.

Avrupa Yürüyüş Kupası'nda tarihi başarı

Türk Milli Takımı, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda tarihinde ilk kez altın madalya kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Mayıs 2019 Pazar 20:15
Avrupa Yürüyüş Kupası'nda tarihi başarı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Milli Takımı, Litvanya'nın Alytus kentinde düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda 20 yaş altı 10 kilometrede, kadınlarda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanırken erkeklerde üçüncülük elde etti. 

İki yıl önce aynı kupada ikinci olan Meryem Bekmez, 10 kilometre kadınlar yarışını 45.37'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı ve altın madalya kazandı.

Evin Demir de 46.49'luk dereceyle ikinci sırayı aldı ve gümüş madalyaya uzandı. Milli sporculardan Kader Dost ise 48.09 ile yarışı beşinci sırada tamamladı.

Takım sıralamasında da şampiyon

Kadınlarda ilk beşte üç sporcusu bulunan Türkiye, takım sıralamasında da şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçlarla Türkiye, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda ilk kez altın madalyalar kazanmış oldu.

20 yaş altı 10 kilometre erkekler mücadelesinde ise Selman İlhan dördüncü, Mustafa Tekdal 19. sırada yer aldı. Ay-yıldızlı ekip takım sıralamasında erkeklerde üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

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Avrupa
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