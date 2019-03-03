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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mart 2019 Pazar 14:26
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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün akşam seansında, Emre Zafer Barnes erkekler 60 metrede final koştu. 

Milli sporcu, 6,61'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73'lük derecesiyle final bileti alamadı. 

Türkiye'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, bugün sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
Atlatizm
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