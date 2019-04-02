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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Bundesliga'da Borussia Dortmund, La Liga'da Barcelona, Serie A'da Juventus, Ligue 1'de ise PSG zirvede yer aldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Bundesliga'da Borussia Dortmund, La Liga'da Barcelona, Serie A'da Juventus, Ligue 1'de ise PSG zirvede yer aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 10:12
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liverpool, sahasında Tottenham'ı son dakikada gelen golle 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Manchester City, Fulham deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Manchester United, evinde Watford karşısında, Chelsea de deplasmanda Cardiff City önünde 2-1 galip geldi.

Premier Lig'in 32. haftasında oynanan maçların ardından Liverpool, 79 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 61'er puanla Tottenham ve Manchester United, 60'ar puanla da Chelsea ile maç eksiği bulunan Arsenal izledi.

La Liga

La Liga'nın zirvesindeki Barcelona, 29. haftada konuk ettiği Espanyol karşısında Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 galip geldi.

Atletico Madrid, deplasmanda Alaves'i 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Real Madrid, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı ikinci maçta, zorlanmasına rağmen evinde Huesca'yı 3-2 yendi.

La Liga'da puanını 69'a çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 10, Real Madrid'in ise 12 puan önünde zirvede yer aldı.

Serie A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, sahasında milli futbolcu Salih Uçan'ın forma giydiği Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

İkinci sıradaki Napoli, Roma'yı deplasmanda 4-1'lik skorla geçti. Roma'da sakatlıktan dönen milli futbolcu Cengiz Ünder, 2,5 ay sonra forma giydi.

İlk 4 sırada yer alma mücadelesi veren takımlardan Milan ve Inter, haftayı mağlubiyetle kapattı. Milan deplasmanda Sampdoria'ya, Inter ise evinde Lazio'ya 1-0 kaybetti.

Serie A'nın 29. haftasını 78 puanla ilk sırada geçen Juventus'u, 63 puanlı Napoli, 53 puanlı Inter ve 51 puanlı Milan izledi.

Bundesliga

Almanya liginde Borussia Dortmund, evinde Wolfsburg'u 2-0 yenerek Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada liderliğe yerleşti.

Bayern Münih, Freiburg deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Leipzig ve Eintracht Frankfurt, evinde farklı galip geldi. Leipzig, Hertha Berlin'i 5-0, Eintracht Frankfurt da milli futbolcu Ozan Kabak'ın görev yaptığı Stuttgart'ı 3-0 yendi.

Schalke 04, Almanya doğumlu Türk futbolcu Suat Serdar'ın golüyle Hannover 96 deplasmanında 1-0 kazandı.

Bundesliga'nın 27. haftası sonunda 63 puan toplayan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in iki puan önünde liderliğe çıktı. İki takımın ardından 52 puanla Leipzig ve 49 puanla Eintracht Frankfurt sıralandı.

Ligue 1

Lider PSG, Toulouse deplasmanında 1-0 galip gelerek art arda 8. maçını kazandı.

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de görev yaptığı maçta Lille, konuk olduğu Nantes'ı 3-2 mağlup etti. Olympique Lyon ise deplasmanda Rennes'i 1-0'lık skorla geçti.

Ligue 1'de 30. haftanın ardından bir maç eksiği bulunan PSG, 80 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 60 ve Olympique Lyon 56 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Ligi
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