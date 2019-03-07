Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101973
ALTIN
227.756
DOLAR
5.4656
STERLİN
7.1667
EURO
6.1254
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı

07 Mart 2019 Perşembe 23:06
1 Okunma
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlarda final müsabakalarına çıkan Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Eda Tekin, Rus Viktoria Vaulina'ya, 76 kiloda mindere çıkan Ayşegül Özbeğe de aynı ülkeden Daria Shisterova'ya finalde yenildi.

Organizasyonda 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda Elif Yanık yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yarın kadın müsabakaları sona erecek ve serbest stil mücadeleleri başlayacak.


Anahtar Kelimeler:
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş ŞampiyonasıAyşegül ÖzbeğeEda TekinGümüş MadalyaGüreş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Messi 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı'na davet edildi
Messi 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı'na davet edildi
MotoGP'de sezon başlıyor
MotoGP'de sezon başlıyor
Ersanlı Bucks iki maç sonra kazandı
Ersanlı Bucks iki maç sonra kazandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim