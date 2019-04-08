Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan Kigen Özbilen'den

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı aldı.

Kaan Kigen Özbilen, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk milli atlet oldu.

Milli sporcu ayrıca kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Özbilen'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rotterdam Maratonu'nda 2.05.27'lik derecesiyle ikinci sırayı alan ve kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için de barajı geçmeyi başaran milli atletimiz Kaan Kigen Özbilen'i kutluyorum. Mili sporcumuz atletizm branşında ilk kotayı alarak bizleri mutlu etti. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, Tokyo 2020'de kendisine başarılar diliyorum."

Milli yüzücü Öğretir de olimpiyat biletini kaptı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'in, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği bildirildi.

Berkay Ömer Öğretir'in bu derecesiyle açık yaş kategorisinde Türkiye rekoru da kırdığı aktarıldı.

Bakan Kasapoğlu, Berkay Ömer Öğretir'i tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcumuz Berkay Ömer Öğretir'i tebrik ediyorum. Milli yüzücümüz aynı zamanda bu derecesiyle açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olarak, gelecek adına umut verici bir performans sergiledi. Tüm sporcularımıza olimpiyat yolunda inancım tam. Berkay'ın başarısında emeği geçenleri kutluyor, olimpiyat yolculuğunda kendisine başarılar diliyorum."