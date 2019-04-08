Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96991
ALTIN
237.290
DOLAR
5.6838
STERLİN
7.3997
EURO
6.3867
YSK'den TRT'ye kısmen izin
YSK'den TRT'ye kısmen izin
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Drogba: Buraya dönmek benim için çok özel
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu...
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş,...
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi,...
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez...

Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan Kigen Özbilen'den

Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan Kigen Özbilen'den

Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 09:54
Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan Kigen Özbilen'den

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı aldı. 

Kaan Kigen Özbilen, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk milli atlet oldu.

Milli sporcu ayrıca kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Özbilen'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rotterdam Maratonu'nda 2.05.27'lik derecesiyle ikinci sırayı alan ve kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için de barajı geçmeyi başaran milli atletimiz Kaan Kigen Özbilen'i kutluyorum. Mili sporcumuz atletizm branşında ilk kotayı alarak bizleri mutlu etti. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, Tokyo 2020'de kendisine başarılar diliyorum."

Milli yüzücü Öğretir de olimpiyat biletini kaptı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'in, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği bildirildi.

Berkay Ömer Öğretir'in bu derecesiyle açık yaş kategorisinde Türkiye rekoru da kırdığı aktarıldı.

Bakan Kasapoğlu, Berkay Ömer Öğretir'i tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcumuz Berkay Ömer Öğretir'i tebrik ediyorum. Milli yüzücümüz aynı zamanda bu derecesiyle açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olarak, gelecek adına umut verici bir performans sergiledi. Tüm sporcularımıza olimpiyat yolunda inancım tam. Berkay'ın başarısında emeği geçenleri kutluyor, olimpiyat yolculuğunda kendisine başarılar diliyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akhisar deplasmanda galip
Akhisar deplasmanda galip
Langkawi Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Saleh
Langkawi Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Saleh
Everton Arsenal'ı tek golle geçti
Everton Arsenal'ı tek golle geçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim