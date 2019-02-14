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Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen...

Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen...

14 Şubat 2019 Perşembe 17:59
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Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma ve çabukluk çalışması yapılan idman, 4 grupta oynanan 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam etti.

Antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziahmetovic ise takımdan ayrı çalıştı.




Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFenerbahçeAykut KocamanSpor Toto Süper LigHazırlıkFutbol
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