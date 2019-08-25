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Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

25 Ağustos 2019 Pazar 00:29
Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Antalyaspor@Antalyaspor

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporEmine Bulut
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