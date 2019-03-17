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Antalyaspor sahasında farklı galip

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Antalyaspor sahasında farklı galip

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mart 2019 Pazar 09:28
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Antalyaspor sahasında farklı galip

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 

9. dakikada Chico'nun ceza sahası dışından şutunda, top defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı.

27. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

32. dakikada Doukara'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıda golleri atan Hakan Özmert ile Doukara, gol sevinçlerini 2 gün önce annesi vefat eden takım arkadaşları Serdar Özkan'ın formasını yayıncı kuruluşun kamerasına göstererek yaşadı.

Öte yandan, seremoni öncesi her iki takım futbolcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Maç öncesi ve devre arası, Antalyasporlu futbolcu Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın önceki gün vefatı dolayısıyla stattaki skorboarda "Acın acımızdır, başın sağolsun Serdar Özkan" yazısı yansıtıldı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle de statta müzik çalınmadı.

48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amilton'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 3-0.

57. dakikada hakem Zorbay Küçük, Ozan Tufan ile Amilton arasında yaşanan gerginlikte bu iki futbolcuya sarı kart gösterirken, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.

59. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı bacağıyla uzaklaştırarak gole engel oldu.

84. dakikada Djalma Campos'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Cissokho'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Villafanez'in şutunda, top üstten auta çıktı. 

90+4. dakikada Cisse'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük, VAR sisteminden gelen uyarının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 

Akdeniz derbisi, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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Antalya Derbisi
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