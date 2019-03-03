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Ankaragücü taraftarı Çakır için tören düzenlendi

Antalya deplasmanından dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.

Ankaragücü taraftarı Çakır için tören düzenlendi

Antalya deplasmanından dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mart 2019 Pazar 14:01
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Ankaragücü taraftarı Çakır için tören düzenlendi

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır için kulübün Tandoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi. 

Törende, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcuların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

Başkent temsilcisinin yanı sıra birçok kulübün taraftarının da yer aldığı törende Çakır'ın tabutuna çeşitli takımların atkıları bırakıldı.

Başkan Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Ankaragücü camiasının başı sağ olsun." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada Ankara'da Bursaspor ile oynayacakları maçın gelirini kazada hayatını kaybeden taraftarların ailelerine vereceklerinin altını çizen Yiğiner, "Allah nasip ederse iki aileye de oturacakları daire almayı düşünüyoruz. Biraz da para kalırsa maddi destek yapacağız. Çok üzüldük, acımız büyük." ifadelerini kullandı.

İki taraftarın da genç yaşta vefat ettiğini hatırlatan Yiğiner, şunları kaydetti:

"İkisi de arkadaş, birbirlerine bağlı olan, beraber omuz omuza seyahat eden çocuklar. Bizim taraftarımızı zaten biliyorsunuz, takımına sahip çıkar. Kısa veya uzun mesafe, iç saha veya dış saha demez takımını yalnız bırakmaz. Allah hepsinden razı olsun. Sporun kardeşliği, birlik ve beraberliği burada sergilenmiş oldu. Alttan gelen gençlerimiz ağabeylerini yalnız bırakmadı. Ağabey-kardeş, güzel, huzurlu ve mutlu şekilde yolumuza devam ediyorduk ama takdiriilahi. Allah'tan rahmet diliyorum."

Mert Turgut Çakır'ın cenazesi, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedilecek.

Kazada hayatını kaybeden diğer taraftar Eren Açıkgöz'ün cenazesinin ise Bartın'a götürüldüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Ankaragücü
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