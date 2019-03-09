Anadoluy Efes kritik maçta farka gitti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madridtakımına 101-86 yenildi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 25. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ekipler arasındaki mücadelede, puan tablosunun 3. sırasındaki Real Madrid, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 101-86 mağlup ederken, İspanyol temsilcisi 19. galibiyetini aldı. Bu sezon potasında ilk kez 100 sayı gören sarı-lacivertliler ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Puan cetvelinde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu.

Sonuçlar Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos (Yunanistan): 67-91

Zalgiris (Litvanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-64

Bayern Münih (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 70-77

Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 101-86

CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 101-95

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 92-70

Buducnost VOLI (Karadağ) - Olympiakos (Yunanistan): 76-89