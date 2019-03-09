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Anadoluy Efes kritik maçta farka gitti

Anadoluy Efes kritik maçta farka gitti

Anadoluy Efes kritik maçta farka gitti

Anadoluy Efes kritik maçta farka gitti

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mart 2019 Cumartesi 11:04
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Anadoluy Efes kritik maçta farka gitti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madridtakımına 101-86 yenildi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 25. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ekipler arasındaki mücadelede, puan tablosunun 3. sırasındaki Real Madrid, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 101-86 mağlup ederken, İspanyol temsilcisi 19. galibiyetini aldı. Bu sezon potasında ilk kez 100 sayı gören sarı-lacivertliler ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Puan cetvelinde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu.

Sonuçlar Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos (Yunanistan): 67-91

Zalgiris (Litvanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-64

Bayern Münih (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 70-77

Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 101-86

CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 101-95

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 92-70

Buducnost VOLI (Karadağ) - Olympiakos (Yunanistan): 76-89

Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa Ligi
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