Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98135
ALTIN
239.013
DOLAR
5.6904
STERLİN
7.4314
EURO
6.4156
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

Anadolu Efes'ten yeni bir proje

Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague’in yeni projesi EuroLeague Academy kapsamında Okyanus Kolejleri iş birliği ile çocukların basketbol ile tanışmasını sağlayacak bir projeye başladı.

Anadolu Efes'ten yeni bir proje

Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague’in yeni projesi EuroLeague Academy kapsamında Okyanus Kolejleri iş birliği ile çocukların basketbol ile tanışmasını sağlayacak bir projeye başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:17
Anadolu Efes'ten yeni bir proje

Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague’in yeni projesi EuroLeague Academy kapsamında Okyanus Kolejleri iş birliği ile çocukların basketbol ile tanışmasını sağlayacak bir projeye başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, katılımcıların düzenli spor yapmalarının hedeflendiği projenin ilk hafta maçları gerçekleştirildi.

Projeyle, Anadolu Efes- EuroLeague Academy takımlarında yer alacak 11-12 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarının hem basketbol ile tanışacağı hem de Okyanus Kolejleri kampüslerinde oynanacak karşılaşmalar sayesinde mini EuroLeague heyecanını yaşayacağı belirtildi.

Gökçe Dayı: Projeye değer katacağımıza inanıyoruz

EuroLeague Academy'nin kendileri için çok heyecan verici bir proje olduğunu ifade eden Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı ise şöyle konuştu:

"EuroLeague'in yeni organizasyonu EuroLeague Academy'nin bir parçası olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu projenin, çocuklarımızı yaşıtlarıyla bir araya getirerek onların sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağına ve onların daha sağlıklı bireyler olmalarına yardımcı olacağına eminiz. Basketbolun bir spor branşından daha fazlası olduğuna inanarak Türkiye'de basketbol sevgisinin daha fazla kişiye ulaşmasında en büyük paya sahip kulüplerden biriyiz. Bu sebeple kurumsal partnerimiz Okyanus Kolejleri ile birlikte EuroLeague Academy'ye büyük değer katacağımıza inanıyoruz."

İlk sezonu mini THY Avrupa Ligi formatında düzenlenecek projede normal sezon Nisan ayı içerisinde tamamlanacak. Sekiz takımın yer aldığı ligde ilk dört sırada yer alacak takımlar, play-off turuna kalacak. Bu dört takım, play-off turunda Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Academy Ligi'nde ilk dört sırayı alan takım ile karşı karşıya gelecek. Play-off turunda da başarılı olan dört takım, EuroLeague Academy Dörtlü Finali'ne katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Anadoluefes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK'den Luyindama'ya 2 maç ceza
PFDK'den Luyindama'ya 2 maç ceza
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şampiyon hentbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şampiyon hentbolcuları kabul etti
Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 56. randevuda
Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 56. randevuda
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim