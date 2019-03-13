Anadolu Efes, Maccabi FOX'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç TSİ 22.05'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman önderliğinde THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 25 müsabakada 16 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes, play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, ikinci CSKA Moskova ve üçüncü Real Madrid'in ardından 4. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, yarın Maccabi FOX'u mağlup etmesi durumunda diğer karşılaşmaların sonucuna göre play-off'a kalmayı garantileyebilir.

Organizasyonda 12 galibiyet, 13 beraberlik yaşayan Maccabi FOX ise 9. sırada bulunuyor ve play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Avrupa'da 647. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında şimdiye kadar çıktığı 646 karşılaşmada 356 galibiyet ve 290 yenilgi gördü.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 399. maçına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 398 karşılaşmada 199 galibiyet ve 199 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv Avrupa kupalarında 27. kez karşılaşacak. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet elde etti, 12 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7, Maccabi FOX 4 galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde ise iki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-77 kazanmıştı.

"Sıralamadaki yerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX takımıyla deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada akıllı oynamaları gerektiğini belirtti.

Başkent Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak müsabakayla ilgili açıklamada bulunan Ataman, "Maccabi FOX kendi sahasında çok öz güvenli ve tempolu basketbol oynayan bir takım. Scottie Wilbekin ve Michael Roll gibi çok yönlü skorer oyuncuları ve pota altında çok atletik uzunları var. Bizim bu maçı kazanmamız için oyun kontrolünü elimizde tutmamız ve karşılaşabileceğimiz değişik savunmalara karşı akıllı oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı ekibin Hırvat forveti Krunoslav Simon ise "Zorlu bir mücadele olacak. Maccabi FOX da play-off'a yükselmek için mücadele ediyor. Play-off yolunda avantaj elde etmek için tabii ki bizi yenmek isteyecekler. Bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu karşılaşmadan galip ayrılarak sıralamadaki yerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.