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Anadolu Efes İsrail'de kazandı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 yenerek 17. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes İsrail'de kazandı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 yenerek 17. galibiyetini aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mart 2019 Cuma 09:30
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Anadolu Efes İsrail'de kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise 14. yenilgisi aldı.

Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek 58-58 berabere bitti. Final periyodunda hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, sahadan 79-71 galip ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Baketbol
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