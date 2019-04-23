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Anadolu Efes İspanya'da avantaj peşinde

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Barcelona Lassa'yla karşılaşacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1-1 olan seride rakibini yenerek, avantajı tekrar eline geçirmeyi hedefliyor.

Anadolu Efes İspanya'da avantaj peşinde

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Barcelona Lassa'yla karşılaşacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1-1 olan seride rakibini yenerek, avantajı tekrar eline geçirmeyi hedefliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 11:53
Anadolu Efes İspanya'da avantaj peşinde

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşılaşacak.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

İstanbul'da oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 75-68 kazandı. Yine İstanbul'da oynanan ikinci maçı 74-72 kazanarak seride durumu 1-1'e getiren Barcelona Lassa, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride saha ve seyirci avantajını ele geçirdi.

Rakibini yenerek avantajı tekrar eline geçirmek isteyen Anadolu Efes, İspanya'daki iki maçı da kazanması durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Serinin dördüncü maçı da yine İspanya'da 26 Nisan Cuma günü oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Anadoluefes
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