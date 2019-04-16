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Anadolu Efes'in play-off'da konuğu Barcelona Lassa

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacak.

Anadolu Efes'in play-off'da konuğu Barcelona Lassa

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 10:18
Anadolu Efes'in play-off'da konuğu Barcelona Lassa

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alan Barcelona Lassa ile eşleşmişti.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde iki takım da kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Anadoluefes
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