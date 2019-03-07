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Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın sahasında İspanya'ın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın sahasında İspanya'ın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mart 2019 Perşembe 10:59
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Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa

Anadolu EfesTHY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın sahasında İspanya'ın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 24 müsabakada 15 galibiyet alırken, 9 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.

Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Barcelona Lassa ise 15 galibiyet, 9 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Barcelona'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-65 kaybetmişti.

Avrupa kupalarında 646. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 646. maça çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 645 karşılaşmada 355 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 398. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 397 karşılaşmada 198 galibiyet ve 199 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 25 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 8 galibiyet elde ederken, 17 kez mağlup oldu.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 karşılaşmada ise Anadolu Efes 4, İspanyol ekibi 9 galibiyet elde etti. 

Anahtar Kelimeler:
Barcelona Anadolu EfesTHY Avrupa Ligi
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