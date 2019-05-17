Anadolu Efes finalde

İstanbul

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İspanya'nın Vitoria kentinde düzenlenen Dörtlü Final turnuvasında Fenerbahçe Beko'yu, Larkin (30 sayı) ve Micic'in (25) etkili oyunlarıyla yenen Anadolu Efes 19 Mayıs'taki finale adını yazdırdı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikası 5-5 tamamlandı. Shane Larkin ile art arda sayılar bulan Anadolu Efes 5. dakika geride kaldığında 11-5'lik üstünlük yakaladı. İyi savunmayla farkı kapatarak 7. dakika sonunda 16-15 öne geçen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda özellikle Larkin, Anderson ve Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 13. dakika geride kaldığında 22-29'luk üstünlük elde etti. Art arda iki 3'lük atış ile farkı 1 sayıya (28-29) indiren sarı lacivertliler 15. dakikayı 32-28 geride tamamladı. Bu periyotta Fenerbahçe Beko'dan Sloukas, Anadolu Efes'ten de Simon 3. faullerini aldı. Özellikle dış atışlarla daha etkili olan Anadolu Efes devre arasına 45-40 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile art arda 7 sayı bulan Anadolu Efes, 23. dakika sonunda farkı 8'e çıkardı. (44-52) Fenerbahçe'nin farkı kapatma arayışlarına Larkin, Anderson ve Dunston ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 49 saniye kala farkı 13 sayıya (55-68) yükseltti. Anadolu Efes final periyoduna 68-57 önde girdi. Üçüncü periyotta 11 sayı üreten Anadolu Efes'ten Larkin, takımının ve sahanın belirleyici ismi olarak öne çıktı.

Son çeyreğe Micic'in art arda 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes farkı 16 sayıya çıkardı. (57-73) Fenerbahçe Beko ise son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı bulamadı. Psikolojik olarak oyundan kopan Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes, Dörtlü Final'de adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kulüp tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e katılan Anadolu Efes, ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Anadolu Efes, soyunma odasında büyük coşku

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek finale çıkan Anadolu Efes'in soyunma odasında büyük coşku yaşandı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanan karşılaşmadan sonra lacivert-beyazlı takımın soyunma odasında oyuncular tezahüratlar yaparak finale kalmanın tadını çıkardı.

Özellikle maçın yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic, takım arkadaşlarını büyük alkışını aldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu

Maç sonu takımına konuşma yapan Ergin Ataman, oyuncularını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bu bizim tüm sezon boyunca gösterdiğimiz performanstı. Bu gece performansımızı daha da artırarak rakiple aramızdaki farkı çok iyi gösterdik. Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu. Dörtlü Final'i izleyenler belki oyunumuza şaşırmıştır. Bir şey çok önemli. Barcelona karşısındaki 3. maçımızda da aynı oyunu oynamıştık. Formdayız ama aynı iyi oyunumuzu yeniden sergilememiz gerekiyor. Kapasitemizin, her takımı yenecek güçte olduğuna inanıyorum."

Daha sonra oyuncular yuvarlak oluşturarak, galibiyeti tezahüratlar yaparak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale kalan Anadolu Efes'i tebrik ederek, "İnşallah, milli mücadelenin 100. yılında, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyon olarak iki bayramı birlikte yaşayacağız." dedi.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'yu eleyip finale kalarak tarihi bir başarı elde eden lacivert-beyazlıların soyunma odasına inen Bakan Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, teknik heyet ve oyuncuların elini sıkarak tek tek kutladı.

Bakan Kasapoğlu, bugün kazananın Türk basketbolu olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Efes'e finalde başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olarak hem ülkemize hem de dünyaya güzel bir mesaj verecekler. İnşallah, milli mücadelenin 100. yılında, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyon olarak iki bayramı birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

TBF Başkanı Türkoğlu, başarının mimarları başantrenör Ergin Ataman ve oyuncuları tebrik ederek, "Federasyon olarak hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe'yi kutlamak istedik. Daha önce de dile getirdik, bu maçı kazananın kupayı almasını diledik. En başta hocamızı daha sonra da tüm takımı kutluyum. İnşallah pazar günü kupayla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da Kasapoğlu ve Türkoğlu'na teşekkür ederek, "19 yıl önce Dörtlü Final'de Hidolu takımımız o gün yarı finalde Obradovicli Panathinaikos'a kaybetmiştik. Bir sözümüz var, İnşallah bir Türk takımı şampiyon olacak. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic: Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'e 92-73 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, "Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. Bugün verdiğimiz görüntü beni çok üzdü." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "İlk olarak Anadolu Efes'i oynadığı mükemmel maçtan dolayı kutluyorum. Maçta sonra bugün bize ne olduğunu anlamaya çalıştım ama kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Larkin ve Micic'i özellikle kutluyorum"

Anadolu Efes'in kaliteli bir takım olduğunu ancak kendi takımını tüm sezon boyunca hiç böyle görmediğini aktaran Obradovic, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. İlk sorun açık. Çok kolay 3 sayılık atış buldular. İki takım arasındaki fark adam adama oyunlarda oldu. Larkin ve Micic'i özellikle kutluyorum. Anadolu Efes mükemmel, kaliteli bir takım ama biz normal seviyemizde oynamadık."

Oyuncularını suçlamadığını, tüm sezon harika bir performans gösterdiklerini vurgulayan Obradovic, "Ya motivasyon eksikliği ya da kötü bir gün, ne olursa olsun ben oyuncularım için çok üzgünüm." diye konuştu.

Maç boyunca kendilerine destek veren sarı-lacivertli taraftarlar için de çok üzgün olduğunu ifade eden Sırp antrenör, şimdi Türk ligine, play-off maçlarına motive olmaya çalışacaklarını kaydetti.

"Anadolu Efes kupayı kazanma olasılığı size göre nedir?" sorusuna ise Obradovic, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Efes'i kutladım. finalde karşılarında kim olursa olsun şansları var." cevabını verdi.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 3'üncülük maçını hiç kimsenin oynamak istemediğini, bunun her sezon konuşulan bir konu olmasına rağmen pazar günü çıkıp oynayacaklarını söyleyen Obradovic, "Ama eminim ki oyuncularım için bu maçı oynamak kolay değil." diyerek sözlerini tamamladı.