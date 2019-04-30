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Anadolu Efes Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Anadolu Efes Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 10:24
Anadolu Efes Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında İspanya'da oynanan play-off çeyrek final dördüncü maçında Barcelona Lassa, Anadolu Efes'i 82-72 yenerek seride durumu 2-2'ye getirmişti. Yarın oynanacak karşılaşmayı kazanacak ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, turu geçmesi halinde Dörtlü Final'in ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

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Anadoluefes
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