Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86796
ALTIN
248.760
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.6778
EURO
6.7414
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Bilirkişiler denetim altında
Bilirkişiler denetim altında
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselere yeni eğitim modelinin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:...
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
MEB'den liselere yeni eğitim modeli

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yarın oynayacakları THY Avrupa Ligi finali finaline ilişkin, "Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak." dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yarın oynayacakları THY Avrupa Ligi finali finaline ilişkin, "Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak." dedi.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 01:03
Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak
Vitoria

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde finalde CSKA Moskova ile karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak." dedi.

Anadolu Efes'in yarınki final maçı öncesinde son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14'ünde Dörtlü Final'e kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." diye konuştu.

"Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olmaz." diyen Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip CSKA Moskova'yı bu akşam çok detaylıca inceleyeceğini söyleyen Ataman, "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi.

Ataman ayrıca Dörtlü Final'in basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza'da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza'ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye'ye dönerken 2-3 saat Ibiza'da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı. 

CSKA Moskovalı Hackett: Bizi bir savaş bekliyor

Diğer yandan CSKA Moskova'nın İtalyan oyuncusu Daniel Hackett, final maçı için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bizi bir savaş bekliyor. Uzun bir sezondan, yoldan sonra finale kalan iki takım var. Yarın sahaya Efes'e karşı kazanmak için çıkacağız."

"Avrupa Ligi'ni, basketbolu ve oyuncuları tanıyanlar için Anadolu Efes'in finalde olması sürpriz olmadı." diyen Hackett, "Efes, çok yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Çok iyi kurulmuş, derin bir takım. Burada olmaları beni şaşırtmıyor. Büyük bir sezon geçirdiler ve burada olmaya layıklar." şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto 1. Ligin şampiyonu Denizlispor
Spor Toto 1. Ligin şampiyonu Denizlispor
Trabzonspor üçüncülük şansını son haftaya taşıdı
Trabzonspor üçüncülük şansını son haftaya taşıdı
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 22. randevuda
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 22. randevuda
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim