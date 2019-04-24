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Akhisarspor finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenen son şampiyon Akhisarspor, finale çıkan ilk takım oldu.

Akhisarspor finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenen son şampiyon Akhisarspor, finale çıkan ilk takım oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 23:30
Akhisarspor finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenen son şampiyon Akhisarspor, finale çıkan ilk takım oldu.

21. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın şutunda, top az farkla auta gitti. 

28. dakikada Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın şutunda kaleci Burak Öğür golü önledi. 

36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa'nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi'ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Akhisarspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 

İkinci Yarı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Akhisarspor, finale yükseldi.

57. dakikada Akhisarspor'da ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Regattin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 

74. dakikada Ümraniyespor, beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Leandrinho'nun attığı şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

Müsabaka, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İstanbul'daki ilk maçı da 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun ilk finalisti oldu.

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Finalist
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