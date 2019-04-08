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Akhisar deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

Akhisar deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 09:55
Akhisar deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

6. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın sağdan geliştirdiği atakta, Yasin Öztekin'in kafa vuruşu sonrası top direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada Poko'nun ara pasıyla hareketlenen Yasin Öztekin'in kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.

37. dakikadaki Akhisarspor atağından soldan çalımlarla ceza sahasına giren Manu'nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağın sahibi oldu.

47. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla topla buluşan Borges'in vurduğu top direğin hemen yanından auta gitti.

64. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Bokila'nın vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. 

88. dakikada Akhisarspor öne geçti. Manu'nun sağdan geliştirdiği atakta Barbosa'nın gelişine vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Göztepe-Akhisar
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