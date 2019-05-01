Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95416
ALTIN
245.080
DOLAR
5.9420
STERLİN
7.7663
EURO
6.6717
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya...
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız,...

Ajax sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Tottenham'a konuk olduğu yarı final ilk maçını 1-0 kazanan Ajax, sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı.

Ajax sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Tottenham'a konuk olduğu yarı final ilk maçını 1-0 kazanan Ajax, sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:43
Ajax sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ajax, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

57 yıllık yarı final hasretine son veren İngiltere'nin Tottenham takımı, 22 yıl sonra yarı finale çıkan Hollanda kulübü Ajax'ı ağırladı.

Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirdi.

İkinci devrede gol için yüklenen Tottenham'a karşı ani ataklar geliştiren Ajax, 78. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak Neres'in şutu direkten döndü.

Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması, 8 Mayıs Çarşamba günü Amsterdam kentinde oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Ajax
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Galatasaray derbide saha avantajına güveniyor
Galatasaray derbide saha avantajına güveniyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim