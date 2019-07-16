Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98028
ALTIN
257.826
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0882
EURO
6.3986
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü,...
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır
Bu hain ve kanlı tertibin...
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi...
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek'
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana...

Afrika Kupası'nda 2. finalist belli oldu

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Mahrez'in 90+5'inci dakikadaki golüyle Nijerya'yı 2-1 yenerek finalde Senegal'in rakibi oldu.

Afrika Kupası'nda 2. finalist belli oldu

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Mahrez'in 90+5'inci dakikadaki golüyle Nijerya'yı 2-1 yenerek finalde Senegal'in rakibi oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 10:21
Afrika Kupası'nda 2. finalist belli oldu

Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Final maçı 19 Temmuz'da

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Son Güncelleme: 16.07.2019 10:23
Anahtar Kelimeler:
Riyad MahrezCezayir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme yeniledi
MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme yeniledi
Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada ile yollar ayrıldı
Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada ile yollar ayrıldı
Beşiktaş Vodafone ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Vodafone ile sözleşme yeniledi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim