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A Millilerden ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

A Millilerden ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 08:56

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

20. dakikada Balaj'ın pasıyla topla buluşan Ivan Balliu'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalesini terk eden Mert Günok, rakibinin vuruşunda ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu.

21. dakikada Türkiye'nin golü geldi. Mahmut Tekdemir'in baskısı sonucu kazanılan topun ardından Cenk Tosun'la paslaşarak ceza sahasına giren Burak Yılmaz sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

37. dakikada Uzuni, Hasan Ali Kaldırım'ı çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi. Arnavut futbolcunun dar açısına rağmen şutunda kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Türkiye'nin ikinci golü geldi. Arnavutluk yarı alanında buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar süren Hakan Çalhanoğlu sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

70. dakikada soldan ceza sahasına giren Memushaj çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasıyla Arnavutluk savunmasının arkasına kaçarak topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda top ağlara gitse de hakem, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

88. dakikada Hysaj'ın uzak mesafeden çektiği şutta Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı

Elemelerin ikinci gününde sona eren maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 1-1

İngiltere-Çekya: 5-0

B Grubu

Lüksemburg-Litvanya: 2-1

Portekiz-Ukrayna: 0-0

H Grubu

Arnavutluk-Türkiye: 0-2

Andorra-İzlanda: 0-2

Moldova-Fransa: 1-4

Son Güncelleme: 23.03.2019 13:41
Anahtar Kelimeler:
Milli Takım İlk Galibiyet
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