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A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk maçında mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 yenildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk maçında mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 yenildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 23:59
A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk maçında mağlup oldu
Sırbistan

Türkiye-İtalya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 yenildi.

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan maçın başında rakip İtalya 4-0 öne geçse de Türkiye, oyundaki kontrolü kısa sürede eline alarak skoru 15-4 lehine çevirdi. Stokes ve Pelin'in etkili oyunu ile farkın kapanmasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, ilk periyodu 17-10 önde tamamladı.

Türkiye, ikinci çeyreğin ilk 5 dakikası boyunca sayı üretemezken, rakip İtalya Zandalasini ve Sottana'nın sayıları ile farkı azaltarak skoru 17-16 yaptı. Ay-yıldızlılar, Pelin'in art arda sayılarıyla skoru 25-19'a getirdi. Türkiye, ikinci çeyreğin son bölümünde de sayı üretemezken, rakip İtalya bulduğu sayılarla soyunma odasına 26-25 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Işıl'ın 3 sayılık basketi ile yeniden öne geçen Türkiye, Stokes ve Cansu'nun sayılarıyla farkı açarak skoru 33-26'ya getirdi. İtalya, savunmadaki etkili oyunuyla farkı azaltırken, ay-yıldızlılar son çeyreğe 37-36 önde girdi.

Final periyoduna Olcay'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, Tuğçe, Bahar ve Olcay'ın sayılarıyla maçtaki üstünlüğünü korusa da İtalya, Crippa ve Cinili'nin bulduğu 3 sayılık basketlerle farkın açılmasına izin vermedi. Sottana'nın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla maçın son bölümünde öne geçen İtalya, karşılaşmayı 57-54 kazandı.

Bu arada, son periyotta sakatlanan İtalyan basketbolcu Francesca Dotto, maça devam edemedi.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de Slovenya ile karşılaşacak.

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