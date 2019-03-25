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A Milli Futbol Takımından gol yağmuru

Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında konuk etiği Moldova'yı 4-0 yendi.

A Milli Futbol Takımından gol yağmuru

Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında konuk etiği Moldova'yı 4-0 yendi.

Editör
Editör
25 Mart 2019 Pazartesi 22:23
A Milli Futbol Takımından gol yağmuru

Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı ağırladı.

Maçın 24. dakikasında sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un içeri gönderdiği ortasında Moldovalı oyunca Carp'tan seken topu Hakan Çalhanoğlu röveşata ile içeri çevirdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Hakan Çalhanoğlu, taşıdığı topu sol kanattaki Burak Yılmaz'a iletti. Topla buluşan Burak'ın yerden ortasında Cenk Tosun, kaleci Koselev'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

30. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Moldova defansının arkasına sarkarak ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kaleci Koselev meşin yuvarlığı güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında topla buluşan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Hakan Çalhanoğlu'na iletti. Moldova ceza alanı içine giren Hakan Çalhanoğlu'nun yerden pasında Burak Yılmaz'ın dokunamadığı top, auta gitti.

44. dakikada hızlı gelişen atakta Cenk Tosun'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, top direkten döndü.

45+2. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Koselev, topu çeldi. Daha sonra Hasan Ali Kaldırım'ın sol taraftan yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafasında yine kaleci Koselev'i topu kornere gönderdi.

A Milli Futbol Takımı, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarı

49. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Cenk Tosun'un, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

52. dakikada Rozgoniuc'un, Burak Yılmaz'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Sergii Boiko penaltı noktasını gösterdi. 

53. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Kolesev, topu yatarak kornere çeldi. Aynı dakikada Deniz Türüç'ün sağ köşeden kullandığı korner atışında Cenk Tosun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

66. dakikada Nicolaescu'nun pasında ceza sahasına içine giren Ginsari'nin sert şutunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

70. dakikada Türkiye farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan kullanılan korner atışında savunmadan seken topu önünde bulan Deniz Türüç bekletmeden meşin yuvarlağı ceza alanına ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 4-0.

85. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, kaleci Koselev topu çeldi.

90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Türkiye, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

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