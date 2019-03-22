Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103408
ALTIN
230.102
DOLAR
5.4731
STERLİN
7.1734
EURO
6.2133
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif...
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını...
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Down sendromlu çocuklar sporla daha mutlu
Down sendromlu çocuklar sporla daha...
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. O yüzden o rakip, bu rakip diye bakmayacağız. Bu maça da Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. O yüzden o rakip, bu rakip diye bakmayacağız. Bu maça da Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Mart 2019 Cuma 00:16
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi. Arnavutluk'u yakından tanıdıklarını onların da kendilerini tanıdığını aktaran Güneş, rakiplerinin kadrosunda İtalya, Yunanistan ve İsviçre liginde oynayan futbolcular bulunduğunu hatırlattı

Zor bir rakiple oynayacaklarını kaydeden Güneş, "Biz de iyi takımız. Güzel maç olmasını bekliyorum, kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un bütün maçlarının analizlerini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Güneş, rakiplerinin defans ve ileride yetenekli ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Milli takımın ortak değer olduğunu söyleyen Güneş, heyecanının aynı ilk günkü gibi olduğunu belirtti.

Grubun favorisi olarak gösterilen Fransa’ya karşı düşünceleri hakkında soru üzerine Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Hepsinden 3'er puan almak istiyoruz. Rakiplerin gücünü veya güçsüzlüğünü ortaya koyan değerler var. O bizi ilgilendirmez. Sadece yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. İşin kolay olmadığını biliyoruz, rakibimize saygı gösteriyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Ancak bizim kazanmaya da ihtiyacımız var. "

Milli takımda genç oyuncuların bulunduğunu, hangi oyuncularla başlayacağına maçtan önce karar vereceğini anlatan Güneş, "Ama çıkan her oyuncunun milli takıma hazır olduğunu düşünüyorum. Oyun formatı olarak maç içinde yine değişiklik yapabiliriz Ama başlangıç olarak en iyi silahları kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu: Tek bir hedef için varız, o da 3 puanla ayrılmak

Emre Belözoğlu da, milli takıma kendisini çağırdığı için teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etti.

Göğsünde şanlı bayrağı taşıdığı sürece hiç bir zaman heyecanının bitmeyeceğini dikkati çeken Belözoğlu, "Yarın bir gün futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşına da geldiğimde evimde otururken beni milli takıma çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın var olduğu her yerde var olmak benim için büyük bir şereftir. Bu konsantrasyonu Türk vatandaşı olarak hiç bir zaman kaybetmedim." ifadelerini kullandı.

Milli takımda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belözoğlu, iyi rakiplere karşı oynayacaklarının farkında olduklarını, takımda hem genç hem de tecrübeli oyuncular bulunduğunu söyledi.

Sahaya kim çıkarsa çıksın ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydeden Belözoğlu, "Hazır durumdayız. Kim oynarsa oynasın, hepimiz burada tek bir hedef için varız. O da yarın inşallah 3 puanla ayrılmak." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Milli Takım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Christian Panucci: Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan sağlam bir defansımız var
Christian Panucci: Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan sağlam bir defansımız var
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 5'inci yenilgisini aldı
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 5'inci yenilgisini aldı
Kulüpler Birliği Başkanı Orman: Yabancı futbolcu sistemi devam edecek
Kulüpler Birliği Başkanı Orman: Yabancı futbolcu sistemi devam edecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim