A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda milli takımın yarın Fransa ile yapacağı maçta ay-yıldızlıların kaybedeceği bir şeyi olmadığını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa karşılaşması ile ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Yetiştirdiği yıldız futbolcularla ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla 'dünyanın 1 numaralı futbol ülkesi' diyebileceğim Fransa, hiçbir takım için kolay bir rakip değil. Ancak biz de elemelere Arnavutluk ve Moldova karşısında kalemizi gole kapatarak aldığımız iki güzel galibiyetle başladık ve 6 puana ulaştık. Gerek Fransa gerekse 11 Haziran'da oynayacağımız İzlanda maçlarında kazanmaya dönük bir anlayış içerisinde olacağız. Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak öyle çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almak istediklerini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası finallerinde olmak istiyoruz. Gelin bunu birlikte hayal edelim, A Milli Takımımızın başarı hikayesini birlikte yazalım. Ay-yıldızlılarımız, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden Hollanda'yı, sonra da bu turnuvanın finallerine katılmamızı garantileyen maçta İzlanda'yı bu statta mağlup etmişti. Hiç şüphe yok ki, bunda stadyumu dolduran Konya seyircisinin takımımıza coşku, rakibe endişe veren desteğinin de büyük rolü oldu. Şimdi bir kez daha aynı desteği sizlerden Fransa maçında da bekliyoruz."

'Fransa’yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti.

TFF tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Nihat Özdemir, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı Konya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Son yıllarda çok önemli zaferlere tanıklık eden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, millilerimiz için çok ayrı bir öneme sahip. Güzide şehrimizde, güçlü bir futbol geleneğine sahip dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum. Bu maç aynı zamanda milli takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve A milli oyuncularımızın yeni bir zaferle futbol tarihimize yeni bir altın sayfa yazmalarını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Milli takımın ortak değer olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Her koşulda ay-yıldızlılara destek olmak da milli görevimiz. Tüm futbolseverleri, milli takımımızın yanında olmaya, milli takım ruhunu statta, sokakta ve ekran başında yaşamaya, paylaşmaya davet ediyorum. Bu duygularla, tribünleri dolduracak Konyalı futbolseverlerimizin daha önceki maçlarımızda olduğu gibi müthiş destekle bir saniye bile susmadan takımımıza itici güç olmasını beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Fransız dostlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, kazanmanın coşkusunu hep birlikte yaşamayı diliyorum."