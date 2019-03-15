A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan oyuncuların listesi duyurulurken, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı kadroya davet edilmeleri dikkati çekti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton).

Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz 1,5 yıl sonra milli takımda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun süredir aday kadroya çağrılmayan tecrübeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz ile kaleci Mert Günok'u ay-yıldızlı ekibin Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosuna aldı.

Görev süresi 1 Haziran 2019'da başlayacak Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar için görevlendirildi.

Tecrübeli teknik adam, belirlediği aday kadroda uzun süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'a da yer verdi.

Son olarak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin 6 Ekim 2017'de Eskişehir'de İzlanda'ya 3-0 mağlup olduğu maçın kadrosunda yer alan Emre ve Burak, 525 gün sonra ay-yıldızlı ekibe döndü.

İzlanda'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz 90 dakika süre alırken, Emre Belözoğlu, 78. dakikada oyundan çıkmıştı.

Mert Günok, bin 225 gün sonra milli takımda

Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok, bin 225 gün sonra A Milli Takım'a davet edildi.

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkati çeken Mert, Şenol Güneş tarafından aday kadroya alındı.

Mert, son olarak 6 Kasım 2015'te açıklanan Katar ve Yunanistan karşılaşmalarının aday kadrosunda yer almıştı.

Emre Taşdemir, yeniden milli takımda

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, uzun bir aranın ardından ay-yıldızlı ekipte yer buldu.

Son olarak 2 Ekim 2015'te açıklanan aday kadroda yer alan Emre, sonrasında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle form düzeyini koruyamadı.

Bursaspor'dan sakatlığı nedeniyle gönderilen ve ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atan 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans sayesinde bin 260 gün sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.

Yedi futbolcu ilk kez milli takımda

Teknik direktör Şenol Güneş, 7 futbolcuyu ilk kez A Milli Takım'a davet etti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da yakaladığı çıkışla 11 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'ı aday kadroya aldı.

Güneş, kaleci olarak Bursaspor'dan Muhammed Şengezer ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç da ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda kendilerine yer buldu.

Program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrılan futbolcular, 17 Mart Pazar günü saat 18.00'de Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çalışmalarına 18 Mart Pazartesi günü başlayacak milliler, 21 Mart'ta Arnavutluk karşılaşması için Tiran'a giderek maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Ay-yıldızlı takım, Arnavutluk müsabakası öncesi son çalışmasını Loro Boriçi Stadı'nda yapacak.

A Milli Takım kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maçı için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek. Ay-yıldızlılar, Moldova maçı öncesi son çalışmasını 24 Mart'ta Eskişehir Yeni Stadı'nda gerçekleştirecek.

Maç programı

A Milli Takım'ın H Grubu'nda yapacağı Arnavutluk ve Moldova müsabakalarının programı şöyle:

22 Mart Cuma:

22.45 Arnavutluk-Türkiye (Loro Boriçi)

25 Mart Pazartesi:

20.00 Türkiye-Moldova (Yeni Eskişehir)