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A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:25
A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Ozan Kabak, takımı Stuttgart'ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.

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