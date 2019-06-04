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A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı. Teknik direktör Şenol Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı. Teknik direktör Şenol Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur." dedi.

04 Haziran 2019 Salı 21:51
A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Bayramlaşan yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, birlikte fotoğraf çektirdi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türk milletinin ve milli takımın bayramını kutladığını söyledi.

Teknik direktör Şenol Güneş de futbolcuların ve ailelerinin bayramını kutladı.

"Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur." diyen Güneş, önemli karşılaşmalara çıkacaklarını, her günlerinin bayram tadında geçmesini istediklerini kaydetti.

Futbolculara bayram hediyesi de verildi.

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MilliTakım
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