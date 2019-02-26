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A Milli Erkek Basketbol Takımı grubunu ikinci tamamladı

Dünya Kupası'nı daha önce garantileyen iki takımdan İspanya lider, Türkiye ikinci olarak I Grubu'nu tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı grubunu ikinci tamamladı

Dünya Kupası'nı daha önce garantileyen iki takımdan İspanya lider, Türkiye ikinci olarak I Grubu'nu tamamladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Şubat 2019 Salı 09:54
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A Milli Erkek Basketbol Takımı grubunu ikinci tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 6. hafta maçında konuk olduğu İspanya'ya 74-58 yenildi.

Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'da oynanan I Grubu'nun son hafta mücadelesinde, Dünya Kupası'nı daha önce garantileyen İspanya ile Türkiye karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, devre arasına da 47-36 üstün girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan İspanya, son çeyreğine 59-42'lik skorla üstün girdiği mücadelede Türkiye'yi 74-58 mağlup etti.

İspanya'da Dario Brizuela, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türkiye'de Semih Erden'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türkiye, 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı grupta ikinci olarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. İspanya ise 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu lider tamamladı.

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