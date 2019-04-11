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55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

Dünya turu takviminde üçüncü kez düzenlenecek organizasyon, 16-21 Nisan tarihlerinde nostaljik bir rotada yapılacak.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

Dünya turu takviminde üçüncü kez düzenlenecek organizasyon, 16-21 Nisan tarihlerinde nostaljik bir rotada yapılacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 16:36
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019), bu sene 16-21 Nisan tarihlerinde nostaljik bir rotada izleyicilerle buluşacak.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, üçüncü kez Dünya Turu takviminde yapılacak.

1963'te "Marmara Turu" adıyla düzenlenmeye başlayan, 1965'te uluslararası nitelik kazanan ve sonraki sene ise ilk defa Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55. yılında yine Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergahta koşulacak.

Altısı Dünya Turu'ndan olmak üzere 17 takımdan 119 bisikletçi, yarış boyunca iki defa kıta değiştirecek. İlk etap, İstanbul ile Tekirdağ arasında koşulacak. Tekirdağ'dan başlayacak ikinci etap, Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nde bitecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler daha sonra Çanakkale-Edremit ve Balıkesir-Bursa etaplarında mücadele edecek. Beşinci etap Kartepe tırmanışı ile tamamlanacak. "Kraliçe etabı" genel klasman liderliğinde belirleyici olacak. Yarışın son gününde Sakarya'dan start alacak sporcular, Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda bitiş noktasına varacak.

Cavendish geri dönüyor

TUR 2019'da bu yıl da yıldız bisikletçiler sahne alacak.

Geleneksel olarak sprinterlere çok sayıda imkan sunan organizasyonda, bisiklet dünyasının en hızlı isimleri kozlarını paylaşacak.

Kariyerinde elde ettiği 30 Fransa Bisiklet Turu etap galibiyetiyle adından söz ettiren Dimension Data takımından Büyük Britanyalı sporcu Mark Cavendish, yedi kez zirveye çıktığı 2014 ve 2015'in ardından 2019'da tekrar Türkiye'de boy gösterecek.

Geçtiğimiz iki yılda kazandığı yedi etap zaferi ile organizasyonun öne çıkan isimleri arasında yer alan Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett, Türkiye'deki başarılarına yenilerini eklemeye çalışacak. Lotto Soudal takımının Avustralyalı sürücüsü Caleb Ewan ile Deceuninck-Quick Step'ten Kolombiyalı Alvaro Hodeg de sprint finişlerinde iddialı diğer isimler olacak.

Dünyanın gözü Türkiye'de olacak

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da dünya bisikletinin odak noktası olacak.

Organizasyon, 2008 yılından bu yana olduğu gibi yine başta Eurosport olmak üzere 120'den fazla ülkede ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlanacak.

Özel kupa

Organizasyonu zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel bir kupanın sahibi olacak.

Bütün olarak adaleti ve özgürlüğü temsil eden yıldızın her köşesi; merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükür anlamlarını taşıyor. Kupanın formu için ise bir bisikletçi bacağının baldır ile bilek arasındaki bölümünden esinlenildi.

Genel klasman liderinin turkuaz mayoyu üzerinde taşıyacağı organizasyonda en iyi tırmanışçıya kırmızı, en iyi sprintere yeşil, Türkiye güzellikleri primleri liderine ise beyaz mayo verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya barışına katkı sunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak dünya barışına katkı sunduğunu belirtti.

TUR 2019'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın organizasyona ilişkin şu ifadelerine yer verildi:

"Tarih boyunca barış ve dostluğun yayılmasına büyük hizmetlerde bulunan milletimiz, günümüzde hem ata sporları ile olan köklü bağlarını korurken hem de yeni tanıdığı spor dallarına büyük ilgi gösteriyor. Farklı kültür ve inançların bir arada yaşamaya imkan bulduğu ülkemiz birçok uluslararası spor faaliyetlerine ev sahipliği yaparak dünya barışına da katkı sunuyor. Tüm katılımcılara başarılar diliyor, organizasyonda görev alan herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Çanakkale'den dünyaya sevgi, hoşgörü ve barış mesajları iletileceğini kaydetti.

Etaplar

Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı TUR 2019'un etapları şöyle:

1. etap: İstanbul-Tekirdağ (156,7 kilometre)

2. etap: Tekirdağ-Eceabat (183,3 kilometre)

3. etap: Çanakkale-Edremit (122,6 kilometre)

4. etap: Balıkesir-Bursa (194,3 kilometre)

5. etap: Bursa-Kartepe (164,1 kilometre)

6. etap: Sakarya-İstanbul (172,4 kilometre)

Takımlar

Elit takımlar: Astana, Bora-Hansgrohe, Lotto Soudal, Deceuninck-Quick Step, Dimension Data, UAE Emirates.

Diğer takımlar: Burgos-BH, Caja Rural-Seguros Riga, Delko Marseille Provence, Euskadi Basque Country-Murias, Manzana Postobon, Neri Sottoli Selle Italia KTM, Nippo-Vini Fantini-Faizane, Rally UHC Cycling, Sport Vlaanderen-Baloise, W52/Porto.

Milli takımlar: Türkiye

Anahtar Kelimeler:
55.Cumhurbaşkanlığı
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