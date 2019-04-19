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55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dördüncü etabı Balıkesir'de

TUR 2019'un dördüncü gününde bisikletçiler, Balıkesir ile Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dördüncü etabı Balıkesir'de

TUR 2019'un dördüncü gününde bisikletçiler, Balıkesir ile Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Nisan 2019 Cuma 11:16
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dördüncü etabı Balıkesir'de

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) dördüncü etabı, Balıkesir'de başladı.

Atatürk Parkı'ndan başlayan bu yılki en uzun etabın startını, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

TUR 2019'un dördüncü gününde bisikletçiler, Balıkesir ile Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turunun birinci ve ikinci etabını Bora-Hansgrohe (Almanya) takımından İrlandalı Sam Bennett, üçüncü etabını ise Deceuninck Quick-Step (Belçika) ekibinden Hollandalı Fabio Jakobsen kazandı. Genel klasmanda ise Bennett, ilk sırada yer alıyor.

Bu yıl, ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

Son Güncelleme: 19.04.2019 11:33
Anahtar Kelimeler:
55.Cumhurbaşkanlığıbisikletturu
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