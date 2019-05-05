Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.258
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8300
EURO
6.6727
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...

4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mayıs 2019 Pazar 08:21
4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. 

9. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Saymak'ın vuruşunda kaleye giden topu son anda Pazdan önledi.

17. dakikada Boldrin'in sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Melnjak'ın sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada top doğrudan ağlarla buluştu: 0-1

45+3. dakikada Melnjak'ın sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasındaki Mustafa Saymak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

47. dakikada Mehmet Sak'ın soldan yaptığı ortada uzak direkte Orgill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sacko getirdiği topu arka direkteki İlhan Parlak'a aktardı. Bu futbolcu altıpas içinde kayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

61. dakikada ceza yayının hemen önünde topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın ellerinde kaldı.

73. dakikada Samudio'nin yaklaşık 20 metreden yerden attığı şutta top direkten oyun alanına döndü. 

85. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte boş pozisyonda kalan Pazdan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

90+1. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Sedat Ağçay'ın ceza sahası içinde Samudio'yu düşürmesiyle hakem Suat Arslanboğa, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muric, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma, 2-2 sonuçlandı.

Anahtar Kelimeler:
İkişergolattılarbirerpuanaldılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Beşiktaş iddiasını sürdürme peşinde
Beşiktaş iddiasını sürdürme peşinde
Kritik maçın kazananı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kritik maçın kazananı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim