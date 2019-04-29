3-5 sporcuyla başladılar 3 bin 500 lisanslı sporcuya ulaştılar

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, 3-5 kişiyle başladıkları oryantiringde yaklaşık 3 bin 500 lisanslı sporcuya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harita ve pusula yardımıyla arazide yön bulma amaçlı oryantiring sporuna ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Oryantiringin koşarak, bisikletle, tekerlekli sandalyeyle ve kayakla olmak üzere 4 disiplinde yapıldığını anlatan Akyüz, haritalama ve altyapı çalışmalarını yaptıkları Sivas'ın arazi yapısının, oryantiringe elverişli en iyi iller arasında yer aldığını ifade etti.

Akyüz, Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2006 yılında özerkleştiğini, bu süre zarfında dünya çapında 4 disiplini yapar hale geldiklerini vurguladı.

2000'li yılların başında 3-5 kişinin oryantiring yaptığı Türkiye'nin, son yıllarda artan ilgiyle dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığına dikkati çeken Akyüz, "Kolay değil, bazı bölgelerde tanınmak için mücadele veriyoruz, bazı noktalarda milli takımların başarısı için mücadele veriyoruz. Bazen de tüm disiplinleri yapmak için mücadele veriyoruz, dolayısıyla Türkiye 4 disiplinin bir arada yapıldığı ender ülkelerden birisi." dedi.

Akyüz, Türkiye'nin oryantiringde çok iyi bir noktaya geldiğini dile getirerek, "Oryantiring 3-5 kişiyle yapılan bir faaliyetten şimdi 10 il eksikle Türkiye genelinde yapılan bir organizasyon haline geldi. Özellikle doğa sporu olduğu için çocukların ve ailelerin ilgi odağı olmaya başladık. Önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde çocukların doğaya çıkmasını, özellikle televizyondan ve dört duvar arasından oksijene, ormana, açık alana çıkmasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Dünya'da rekor kırıyoruz"

Dünya Oryantiring Günü'nde Türkiye'nin son üç yılda rekor kırdığına dikkati çeken Akyüz, şunları söyledi:

"Aktif lisanslı 3 bin 500 civarında sporcuya sahibiz. Okulların ve üniversitelerin yarışmalarını eklediğimizde sayı biraz daha artıyor. İllerde, Dünya Oryantiring Günü'nde 83 bin kişiyle aynı anda faaliyet yapan ülke olarak dünyada rekor kırıyoruz. Üç yıldır en üst seviyedeyiz. Şimdi bazı iller var ki mesela Samsun, 19 bin 919 kişiyle 100. yıl etkinlikleri kapsamında bunu yapmayı planladı, 1,5 yıldır da çalışıyor. Oryantiringin geçmişi daha yaygın olan yerlerde katılımlar çok daha fazla."

Akyüz, 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın Kocaeli'de yapılacağını ve dünyadan 5 bine yakın sporcunun bu organizasyona katılacağını aktararak, "Dünyanın ve uluslararası federasyonun en çok önemsediği bir organizasyonu ilk defa yapacağız. Hedefimiz organizasyonu güzel ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz oryantiringin olimpik olması"

Türkiye Oryantiring Federasyonunun hedefleri hakkında da bilgi veren Akyüz, şunları kaydetti:

"Ülke olarak en büyük hedefimiz oryantiringin olimpik olması. Uluslararası organizasyonlar ve tabana yayılma, genişleme bunların üzerinde durduk. Zaten ilk yıl 24 farklı ilde tabana yayılmak için 14 yaş altı yarışmalar yaptık. İkinci yılı eğitim yılı olarak ilan ettik. Bu yılı ise kamplar dönemi olarak ilan etmek istiyoruz. 2020'de de sporcu başarısı yönünde olimpik başarı anlamında bir hedef koyacağız. Çok hızlı gelişen bazı branşlar ekonomik gerekçeler ya da branşın gereği yerinde sayabiliyor ama bu branş doğaya olan ilgi arttıkça katbekat üzerine ekliyor. Bizim branşımız 7'den 70'e her yaş grubundan yapılan bir branş."