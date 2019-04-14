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29. Ege Rallisi başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Obel Cıvata 29. Ege Rallisi, Seferihisar'da başladı. Şampiyonanın ilk ayağı Ege Rallisi'nde, 62 araç yarışıyor.

29. Ege Rallisi başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Obel Cıvata 29. Ege Rallisi, Seferihisar'da başladı. Şampiyonanın ilk ayağı Ege Rallisi'nde, 62 araç yarışıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
14 Nisan 2019 Pazar 07:50
29. Ege Rallisi başladı

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Obel Cıvata 29. Ege Rallisi, Seferihisar'da başladı. 

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Seferihisar Belediyesi, Menderes Kaymakamlığı ve Menderes Belediyesi katkılarıyla ile gerçekleştirilen yarışın startını, Euphoria Aegean Resort Hotel önünde İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu verdi.

62 araç ile 124 sporcunun katıldığı rallinin ilk gününde ekipler, "Beyler" özel etabını iki kez geçtikten sonra günü, Sığacık'ta koşulacak "Dap Yapı" seyirci özel etabıyla noktalayacak.

Obel Cıvata 29. Ege Rallisi’nde yarın ise ekipler, Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda etaplarında ter dökecek. Servis alanındaki finiş podyumunda son bulacak organizasyon, Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na puan verecek.

Rallide takımlar, 107,25 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 258,78 kilometre yol katedecek.

Anahtar Kelimeler:
Egerallisi
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