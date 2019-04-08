24. Langkawi Bisiklet Turunda 3. etabın galibi ABD'li McCabe

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, üçüncü etap yarışıyla devam etti.

Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan ve 22 takımdan 130'un üzerinde sporcunun katıldığı yarış, üçüncü gününde 192,9 kilometrelik Muar-Putrajaya etabıyla sürdü.

Turun bu etabını Kanada'nın Floyd's Pro Bisiklet Takımı'ndan ABD'li Travis McCabe kazandı. İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Matteo Pelucchi ikinci, aynı ülke temsilcisi Bardini'den Andrea Guardini ise üçüncü oldu.

Travis McCabe, genel klasman liderliğini de Malezya'nın Sapura takımının Avustralyalı sporcusu Marcus Culey'den devraldı. Genel klasman liderinin giydiği sarı mayoyu dördüncü etapta McCabe taşıyacak.

Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, yarın 115,4 kilometrelik Shah Alam-Genting Highlands etabıyla devam edecek.