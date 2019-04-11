24. Langkawi Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Pelucchi kazandı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, beşinci etap yarışıyla devam etti.
Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan ve 22 takımdan 130'un üzerinde sporcunun katıldığı turun beşinci gününde, 200,1 kilometrelik Tanjung Malim-Taiping etabı geçildi.
Turun bu etabını, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Matteo Pelucchi kazandı. İkinciliği Avustralya temsilcisi St George Kıta Bisiklet Takımı'nın Avustralyalı sporcusu Blake Quick elde etti. Yarışta üçüncülüğü Kanada'nın Floyd's Pro Bisiklet Takımı'nın ABD'li sporcusu Travis McCabe aldı.
Beşinci etap sonunda ev sahibi ülkenin Sapura takımından Avustralyalı Benjamin Dyball, genel klasman liderliğini sürdürdü. Dyball, klasman liderinin giydiği sarı mayoyu altıncı etapta da taşıyacak.
Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, yarın 127 kilometrelik Bagan-Alor Setar etabıyla devam edecek.