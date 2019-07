15 yaşında Wimbledon'da Venus Williams'ı eledi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk gün maçları tamamlandı. Birçok favori tenisçi, 2019 Wimbledon'a ilk turda veda etti.

Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Yulia Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği dünya 2 numarası Naomi Osaka'yı bir kez daha yendi. Putintseva, maçı 2-0 (7-6, 6-2) kazandı.

Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon

