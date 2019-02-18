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"15 Temmuz Vefa Koşusu"nu 81 ile yayma projesi

- Mersin'de geçen yıl 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatarak bin 50 kilometre koşup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşan atlet Bekir Zengin, 81 ilden alacağı Türk bayraklarını da 2045 yılına kadar İstanbul Şehitler Köprüsü'ne götürmek için proje hazırladı - Atlet Bekir Zengin: "Projemle 81 ilin valiliklerinden alacağım Türk bayrağını omuzlayıp koşarak bütün selamları Şehitler Köprüsü'ne ulaştırmak istiyorum"

"15 Temmuz Vefa Koşusu"nu 81 ile yayma projesi

- Mersin'de geçen yıl 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatarak bin 50 kilometre koşup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşan atlet Bekir Zengin, 81 ilden alacağı Türk bayraklarını da 2045 yılına kadar İstanbul Şehitler Köprüsü'ne götürmek için proje hazırladı - Atlet Bekir Zengin: "Projemle 81 ilin valiliklerinden alacağım Türk bayrağını omuzlayıp koşarak bütün selamları Şehitler Köprüsü'ne ulaştırmak istiyorum"

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:38
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MERSİN (AA) - Mersin'de geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatarak bin 50 kilometre koştuktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşan atlet Bekir Zengin, 81 ilden alacağı Türk bayraklarını da 2045 yılına kadar İstanbul Şehitler Köprüsü'ne götürmek için proje hazırladı.

Tarsus Gençlik ve Spor Müdürlüğünün lisanslı atletizm sporcusu olan 24 yaşındaki Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan aldığı Türk bayrağını, bin 50 kilometre koşarak 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'ne ulaştırdığını anımsattı.

Kendisine 27 yıl sürecek yeni bir proje hazırladığını anlatan Zengin, yeni hedefinin 81 ilden alacağı Türk bayraklarını 27 yılda 2045 yılına kadar Şehitler Köprüsü'ne ulaştırmak olduğunu aktardı.

Proje üzerinde 3 ay çalıştığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Projemle 81 ilin valiliklerinden Türk bayrağını omuzlayıp koşarak bütün selamları Şehitler Köprüsü'ne ulaştırmak istiyorum. Projem kapsamında koşumu 2045 yılında bitirmek üzere şehitlerimiz adına söz verdim. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için örnek olacak olan koşumu bu yıl 27 Nisan'da başlatmayı hedefliyorum. Hakkari Valiliğinden alacağım Türk bayrağını Şırnak ve Mardin valiliklerinden alacağım bayraklarla İstanbul'da şehitler köprüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyi amaçlıyorum. 2045 yılında da son bayrak koşumu Çanakkale'den Şehitler Köprüsü'ne götürerek noktalayacağım."

Zengin, projeyi gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Vefa KoşusuBekir ZenginMersin
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