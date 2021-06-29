Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

Kademeli normalleşme sonrası yeni dönemin başlamasına 2 gün kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı.

Bakan Koca yeni dönemde, spor müsabakalarının sayıları belirlenerek seyircili oynanabileceğini duyurdu.

Türkiye'deki delta varyantı vaka sayısında da artış görülüyor. Bakan Koca, İstanbul ağırlıklı 26 ilde görülen varyant kaynaklı vaka sayısının 224'e çıktığını duyurarak, ''16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da'' dedi.

Geçen hafta çarşamba günü yurt genelinde görülen delta varyantı sayısı 134 olarak açıklandı.

DELTA PLUS GÖRÜLDÜ MÜ?

Koca, ''Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı'' dedi.

MÜZİK YASAĞI KALKACAK MI?

Gece 24.00'ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin de ''Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak'' bilgisini verdi.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Yarın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğni duyuran Bakan Koca, rapel-hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin toplantının ana gündem maddesi olacağı açıklandı.