Spor kulüplerinden Hatay için 'fidan' kampanyası

Spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.

Beşiktaş Kulübü, Twitter'da başlattığı "Hatay için el ele!" kampanyasına kulübün kuruluş yılını simgeleyen 1903 adet fidan bağışladı. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray'ı etiketleyerek meydan okumada bulundu.

Sarı-kırmızılılar da kuruluş yılını simgeleyen 1905 adet fidan bağışlandığını belirterek, Fenerbahçe'yi etiketledi. Sarı-lacivertliler de kampanyaya 1907 adet fidan bağışlayarak katıldı ve meydan okumayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile sürdürdü.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Gaziantep FK'nın Hatay'a fidan bağışı konusunda Trabzonspor'a meydan okuduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanlık alanlarımız için 5715 +1967 = 7682 adet fidan bağışlayarak, Çaykur Rizespor'a meydan okuyoruz." denildi.

Süper Lig kulüpleri, birbirine meydan okuyarak kampanyaya destek veriyor.

Ayrıca İzmir'deki spor kulüpleri de Altay Kulübünün başlattığı meydan okumayla kampanyaya katkıda bulundu.