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Sparta Prag-Galatasaray: İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Sparta Prag-Galatasaray maçında kadrolar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Sparta Prag-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Letna

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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