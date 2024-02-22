Sparta Prag-Galatasaray: İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Sparta Prag-Galatasaray maçında kadrolar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Sparta Prag-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Letna
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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