SpaceX'in Mars projesi Starship, deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti
Spacex şirketinin uzaya insanlı uçuş planında önemli bir kilometre taşı aşıldı. Uzay aracı prototipi ilk kez yere başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Ancak araç indikten dakikalar sonra patladı.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.
SpaceX'in 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship, başarılı bir test uçuşunun ardından, platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmesine rağmen, bir süre sonra motor bölümünde görülen alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patladı.
İKİ DENEME DE BAŞARISIZ OLDU
Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'un diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in daha önceki iki denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Starship, yerde infilak etti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021
🔹Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi.
🔹Dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.
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