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Sözleşmeli personel kadroya geçiyor, Ajans Haber soruyor!  

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin müjdeyi vermişti. Ajans Haber, 415 Bin sözleşmeliyi ilgilendiren bu müjdeyi sokağa taşıdı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
 
Kamuda çalışan yaklaşık 415 bin sözleşmeliyi ilgilendiren kadro müjdesini Ajans Haber olarak vatandaşlara sorduk..

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