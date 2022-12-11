Sözde hayvansever sosyal medya trolü çıktı: Algı operasyonu yapacağım

Paw Guards isimli sözde hayvansever derneğin yöneticisi Burak Arslan’ın sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapacağını itiraf ettiği video ortaya çıktı.

Medya algısı için her yolu deneyeceklerini söyleyen Arslan, şunları söyledi:

“Medya algısı yapmamız en önemlisi. Gerekiyorsa medya ajansını tamamı ile ‘Konya’da katliam var’ tagı üzerine çalışmalar yaptıracağız. Gerekirse ‘Youtuber’lar ile anlaşacağız, gerekirse “twitçilerle” anlaşacağız, gerekirse yayıncılarla, muhabirlerle, ‘influencer’lar ile anlaşacağız. Konya’ya sürekli her ay 5-10 kişilik sanatçı ve medya ekibiyle çıkartmalar yapacağız.”

Arslan, sosyal medyada üzerinden yaptığı canlı yayınlarda “Değil mevcut iktidar, hayvanseverler konusunda hükümet devrilir, hükümet değişir. Herkes bunu bilsin” diyerek tehditvari ifadeler kullanmıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılacak bir hamlenin AK Parti üzerinde etkisi olacağını söyleyen Burak Arslan, “Konya şu anki siyasi iktidarın kalesi olarak görülen bir yer. Aslında buradaki belediye başkanı üzerinden yapılabilecek herhangi bir hamle o parti üzerinde bir etki yaratıyor” dedi.