Sözcü yazarı Yılmaz Özdil HDP'li Pervin Buldan'a methiyeler düzdü

Her fırsatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öven Sözü gazetesinin yazarı Yılmaz Özdil'den İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına övgü geldi. Özdil, İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü mesajında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı kutlamasını 'iyi bir şey' olarak niteledi.

Özdil BizimTv YouTube kanalında Lale Ozan Arlsan'ın sorularını yanıtladı.

"Atatürkçü" geçinen Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu'nun HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kadınlar gününü kutlamasını takdir etti!



Yılmaz Özdil, PKK terör örgütü propagandası yapan Pervin Buldan'a methiyeler düzdü!



Özdil, İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımı ile ilgili şunları söyledi:

"Bence çok iyi bir şey yaptı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'na oy vermiş bir İstanbul seçmeni olarak çok mutluyum. İstanbul'u harika bir şekilde yönetiyor; hem ekonomik olarak, hem de sosyolojik olarak. Ben mesela 'Kadın' diye bir kitap yazmıştım. Kadınlarla ilgili yazılarımdan oluşan bir kitap yapmıştım. O kitabın kapağında Pervin Buldan'ın da fotoğrafı vardı, Türkan Saylan'ın da vardı. Benzer bir tepki bana da o dönem gösterilmişti. Çünkü her erkek, erkek değildir ama her kadın, kadındır. Kadınlar gününde bir kadınının kadınlar gününün kutlanmasınıdan daha doğal bir şey olabilir mi? Ben kendi adıma konuşuyorum. Son derece olumlu buldum. Türkiye'deki terör gerçeği, Türkiye trajedileri anlamında baktığımızda Pervin Buldan'ın da bir kadın olarak bu trajedilerin kurbanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Eşi katledildiğinde evladını kaybeden bir kadın Pervin Buldan. Her kadının kadınlar gününün kutlanması kadar doğal bir şey olamaz."

İYİ Parti içinde karşı çıkışlar olması, kimilerinin olumlu bulması, olumsuz bulanları bile bunu dile getirmemesi, sağ tandanslı bir partideki demokrasi olgunluğunu da gösterdi. Bu anlamda İYİ Parti için bile bu konuda bir kazanç olduğunu düşünüyorum ama İmamoğlu'nun yaptığı son derece iyi bir şey."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadınlar Günü için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kadınlar Günü'nü kutlamıştı. İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım özellikle İYİ Parti cephesinde sert tepkilerle karşılanmıştı. İmamoğlu sonrasında ise Buldan ile birlikte ağaç dikmişti.