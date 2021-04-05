Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: "Bu ülkede darbe yapacak olan Hulusi Akar"

ABD'li Fox TV'de 104 emekli amiralin gece yarısı muhtırasına dair yorumda bulunan CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, söz konusu bildiriyi küçümseyerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef gösterdi.

"BEYLİK TABANCASIYLA MI DARBE YAPACAK?"

Zeyrek, emekli amirallerin gece yarısı bildirisini kast ederek; "Beylik tabancasıyla mı darbe yapacak? Kim yapacak darbeyi." sözleriyle söz konusu bildiriyi önemsiz gösterme çabasında bulundu.

"DARBE YAPACAK TEK KİŞİ HULUSİ AKAR"

Zeyrek, konuşmasının devamında, "Ben bu darbe mevzusunu her açtıklarında diyorum ki; Bu ülkede darbe yapacak tek kişi var Hulusi Akar, korkacaksak ondan korkarız. O bişey yapmadıkça...Emekli generalden, amiralden mi korkucaz yani. Bunlar boş işler..." ifadelerini kullandı.