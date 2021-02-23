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Sözcü yazarı baltayı taşa vurdu

Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, CHP'li Faik Öztrak'ı savunayım derken baltayı taşa vurdu.

Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, "Bahçeli, Öztrak'ı neden hedef aldı" başlıklı yazısında Brookings Enstitüsü'nden Nicolas Danforth'un makalesine yer verdi ve Danforth'un eşinin "CIA çalışanı" olduğunu iddia etti.

"EVLİ OLDUĞUMU YENİ ÖĞRENDİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu yazıya değinen Danforth, "Eşimin CIA çalışanı olduğunu öğrenmenin en şok edici yanı, evli olduğumu bile bilmememdi" diyerek iddiayı yalanladı.

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